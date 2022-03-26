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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı! Ekipler harekete geçti

26.03.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın alarmı verildi. Sarıyer-Garipçe açıklarında mayın olduğu tahmin edilen bir cisim tespit edildi. Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı! Ekipler harekete geçti

Son dakika... İstanbul Boğazı Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

SABAH SAATLERİNDE MAYIN TESPİT EDİLMİŞTİ

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirilmişti.

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Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alınmıştı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçay'ın (M-270) ardından aynı sınıf mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'na gelmişti.

TCG AKÇAKOCA GEMİSİ BÖLGEDE

İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı mayın avlama ve tarama gemisi TCG Akçakoca (M-268) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla Boğaz'dan geçti. (AA-İHA)

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