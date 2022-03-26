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  4. İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi! Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi! Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

26.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Öte yandan konu hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür' denildi.

İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi! Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

CİSİM İNCELENECEK

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi.

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''MAYINLAR TEHLİKE YARATABİLİR, DİKKATLİ OLUN''

Rusya-Ukrayna savaşında deniz mayınları Karadeniz ülkeleri için büyük tehlike arz ederken, mayın riski Rusya Soçi Liman Müdürlüğünün 18 Mart’taki uyarısı ile ilk kez duyuldu. Ukrayna ordusu, Rusya’ya karşı mayınları denize bıraktı. Rusya’ya göre Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde 420 mayın denize bırakıldı. Yenişafak'ta yer alan habere göre alarm durumuna geçen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NAVTEX yayınlayarak, “Mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun” uyarısında bulundu.


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