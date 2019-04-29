HABER

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de bir ofise giren silahlı şahıslar burada iki kişiyi silahla vurarak yaraladı. Şahıslar olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! İstanbul'da hareketlilik! Silahlarla ofisi bastılar

Sancaktepe'de bir emlakçıda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

bd30e85ea2d234e274aee404b9831f1d

Kaynak: DHA

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İGÜ namağlup şampiyonİGÜ namağlup şampiyon
Wings for Life World Run’a 1 hafta kaldıWings for Life World Run’a 1 hafta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Sancaktepe Son dakika haber

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesin Kürttür yine.. Her taşın altında çıkıyorlar
ülkede suçlarda patlama var. taciz gasp hırsızlık.ama işi can ve mal güvenliği sağlamak olan iç işleri bakanı sadece chpyle ile hdp ile uğraşıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan 15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.