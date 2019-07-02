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Son dakika İstanbul'da operasyon! Polisi görünce banyonun camından attı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Narkotik ve Özel Harekat Polislerince sabah saatlerinde organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınırken, evin dış cephesindeki banyo penceresine gizlenen silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Narkotik ve Özel Harekat polisleri, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Bu adreslerden biri de Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binaydı. Özel Harekat Polisleri önce kapıyı çaldı, açılmayınca kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

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BANYONUN CAMINDAN ATTI

Polisler içeri girmeden önce bir şüpheli tarafından banyonun camının yanına bir tabanca atıldı. Silahı fark eden polis ekipleri, uyuşturucu ve silah atılma ihtimaline karşı, diğer çatılarda da arama yaptı.

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Şüphelilere ait dairelerde arama yapan polisler, daha sonra evlerin önündeki araçlarda didik didik arama yaptı.

Yapılan aramaların ardından 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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(İHA-DHA)

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