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  4. Son dakika! İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Son dakika! İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bu sabah İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilde, sabah saat 09.00'da önce il idare kurullarının, ardından pandemi kurullarının toplanacağını açıklanmıştı. Bu kararın ardından İstanbul'da gerekli toplantılar yapıldı.

Toplantılar sonrası Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."

Tüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacakTüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacak
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