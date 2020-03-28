Son dakika! İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bu sabah İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilde, sabah saat 09.00'da önce il idare kurullarının, ardından pandemi kurullarının toplanacağını açıklanmıştı. Bu kararın ardından İstanbul'da gerekli toplantılar yapıldı.

Toplantılar sonrası Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."