Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış trafiği kilitledi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ!

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.00 itibariyle yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI!

Taksim’de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar kapüşonlarıyla yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı.

(DHA)





