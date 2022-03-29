Son dakika | İstanbul'daki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı! Görüntülerde ortaya çıktı

Son dakika: Türkiye'den bir takım satın alacağı ve 'zehirlenme' iddialarıyla günlerdir konuşulan Rus milyarder Roman Abramovich İstanbul'da ortaya çıktı. Abramovich, bugün Dolmabahçe'de gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılıyor.

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da. Ukrayna-Rusya'nın müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABRAMOVİCH KAMERAYA TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında kameralara takılan bir isim ise gündem yarattı. Rus milyarder Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hemen yanında oturduğu görüldü.

İDDİALAR GÜNDEM YARATMIŞTI

Türkiye'den bir takım satın alacağı konuşulan Rus milyarderle ilgili zehirlenme iddiası ortaya atılmıştı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; bu ayın başında Ukrayna ile barış görüşmelerinde bulunan heyetteki Roman Abramovich'te zehirlenme belirtileri görülmüş, ellerinde ve yüzünde deri soyulması ve kırmızı göz semptomlarına rastlandığı iddia edilmişti.



