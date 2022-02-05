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Son dakika: İstanbul'daki gizemli kazı olayında yeni gelişme! Cesedi çıkarılmıştı... "Adam geberdi gitti zaten"

05.02.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Büyükçekmece'deki sır dolu kazıda gerçek ortaya çıkmış, ceset arandığı belli olmuştu. Boş arazinde aranan cesedin, cinayet zanlısı Murat Kartal'a ait olduğu da öğrenilirken, yapılan çalışmalar neticesinde ceset çıkarıldı. Olayla ilgili, 2 polisin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Müteahhit Edip Fırat'ı öldüren Kartal'ın "intikam" cinayetine kurban gittiği üzerinde durulurken, bir köşkte infaz edilmiş olabileceği öğrenildi.

Son dakika: İstanbul'daki gizemli kazı olayında yeni gelişme! Cesedi çıkarılmıştı... "Adam geberdi gitti zaten"

Son dakika gelen habere göre, İstanbul Büyükçekmece'de günlerce devam eden gizemli kazı olayından yeni detaylar geldi. Boş arazide yapılan kazı çalışmalarının, 2015'te çıkan bir kavgada Murat Kartal tarafında öldürüldüğü ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi fertlerinden Ömer Edip Fırat cinayetiyle ilgili olduğu öne sürüldü. 4 gün süren çalışmaların ardından Fırat'ın cesedi çıkarılırken, ellerinin ise kelepçeli olduğu belirtildi. Olayda 2'si polis 7 kişi tutuklanırken, cinayetten önce Kartal'ı taşıyan bir araçta, eski bir milletvekili olduğu öne sürüldü. İşte korkunç cinayette detaylar...

Büyükçekmece'de geçtiğimiz aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, 20 suç kaydı olan Kartal, 2015'te Baybaşin Ailesi'nin üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı öldürmekten tutuklandı ve 2022 yılında tahliye edildi.

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Kartal'ın kaybolmasıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındı. Aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada kimin neden tutuklandığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun şüphelileri tutuklamaya sevk ettiği yazıyla ortaya çıktı.

İHBAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yazıdaki bilgilere göre Murat Kartal'ın annesi, 21 Ocak 2022 günü oğlunun kaybolduğunu ve oğlunun nişanlısı Gökben'e "Gayrettepe'ye götürülüyorum" demesi üzerine emniyete 'kayıp' başvurusunda bulundu. Soruşturmaya jet hızıyla başlandı. HTS sinyalleri ve MOBESE kamera kayıtları incelendi.

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KARTAL'I, ÖLDÜRÜLEN MÜTEAHHİTİN AMCASINA TESLİM ETTİLER

Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş, 20 Ocak 2021 tarihinde Murat Kartal'ı Maltepe'den kendi araçlarına alarak bindirdi. Kartal, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim edildi.

KÖŞKTE KAN ÖRNEKLERİ VE AYAKKABISI BULUNDU

Teslim işleminde Murat Kartal'a zorla ve şiddet uygulanarak Yavuz Yavuztürk ve yanında bulunan isimlerin aracına bindirildi. Kartal'ın içerisinde bulunduğu araç Beylikdüzü'nde bir köşke götürüldü. Araçta, soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan DSP 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet Turgut'ta bulunuyordu.

Köşk ve çevresinde yapılan araştırmalarda Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı ele geçirildi.

"ADAM GEBERDİ GİTTİ ZATEN, BOŞVER"

Polis memuru Erdem Öntürk, olaydan 2 gün sonra Hasan Alagündüz isimli şüpheliyi arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz cevaben, "Telefonla konuşmayalım adam geberdi gitti zaten boşver" şeklinde cevap verdi.

SAVCILIKTAN 'ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMA' TESPİTİ

Savcılık ise Yavuz Y.'ye ait araçla yine ona ait Beylikdüzü'nde bulunan köşke götürülerek burada öldürülmüş olabileceğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan delillerin bulunduğunu belirterek, cesedin bulunmasına dair çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
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