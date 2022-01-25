Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…

İstanbul’daki kar yağışı sonrası son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.

Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.

Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.

VALİ YERLİKAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada son yaptığı açıklamada Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılmasını istedi. Vali Yerlikaya açıklamasında “Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım’ ifadelerini kullandı.





