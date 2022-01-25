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  4. Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…

Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…

25.01.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki kar esaretinden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı, hayatı TEM Otoyolu Mall of İstanbul, İSTOÇ ve Mahmutbey gişeler civarında olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak evlerine gitti. İstanbul Valisi’nden çağrı geldi: Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım… İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika... İstanbul’daki kar esaretinde son durum! TEM’de çekilen görüntüler dikkat çekti…

İstanbul’daki kar yağışı sonrası son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.

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Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.

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Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.

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VALİ YERLİKAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada son yaptığı açıklamada Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılmasını istedi. Vali Yerlikaya açıklamasında “Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım’ ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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