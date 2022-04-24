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Son dakika: İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehit

24.04.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle, kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika: İstanbul'dan kahreden haber! Bir polis şehit

Son dakika: Kahreden olay, Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüphelinin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı.

SERT BİR CİSİM FIRLATTI

Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer MAT, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

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HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bezmiaelem Valide Sultan hastanesine kaldırılan Zafer MAT, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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(DHA)


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