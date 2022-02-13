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  4. Son dakika... İstanbul'dan Ukrayna ve Rusya'ya çağrı yaptı... "Şiddet, dram ve ölüm getirir"

Son dakika... İstanbul'dan Ukrayna ve Rusya'ya çağrı yaptı... "Şiddet, dram ve ölüm getirir"

13.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim tırmanırken Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan yeni bir çağrı geldi. Patrik Bartholomeos, Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı yaparak, "Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır." ifadelerini kullandı. Patrik Bartholomeos ayrıca Ukrayna ve Rusya için barış duası da yaptı.

Son dakika... İstanbul'dan Ukrayna ve Rusya'ya çağrı yaptı... "Şiddet, dram ve ölüm getirir"

Son dakika... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayinden sonra Ukrayna ve Rusya için barış duası yaparak iki devlete çağrı yaptı. Bartholomeos çağrısında "Silah çözüm değil. Aksine şiddet, dram ve ölüm getirir. Sessizlik ve kayıtsızlık bir seçenek değildir. Sürekli uyanıklık olmadan barış olmaz." dedi.

Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Bartholomeos, bu süreçte Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra tüm dünyanın bu konuda yapıcı olması gerektiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan Ukraynadaki krize ilişkin

Fener Rum Patrikhanesi olarak bölge ve dünya için barış temenni ettiklerini belirten Bartholomeos, "Hepimizin görevi, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi ve insan haklarına, onuruna koşulsuz saygı gösterilmesi ve korunması için dua etmek ve buna aktif katkı sağlamaktır." diye konuştu.

PAPA'NIN ÇAĞRISINI ANIMSATTI

Papa Franciscus'un Ukrayna ve Rusya hakkındaki çağrısını anımsatan Bartholomeos, "Değerli kardeşimiz Papa Francis'in dediği gibi 'Savaş bir çılgınlıktır'. Tüm dini temsilcilikler, iyi niyetli insanlar her birimiz de barışçıl bir çağrıda bulunmalıyız." sözlerini sarf etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan Ukraynadaki krize ilişkin

"ŞİDDET, DRAM VE ÖLÜM GETİRİR"

Patrik Bartholomeos, tüm taraflara ve insanlığa çağrı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çatışmayı sona erdirmek ve tüm Ukraynalıların uyum içinde yaşamasına izin vermek için tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Silah çözüm değil. Aksine şiddet, dram ve ölüm getirir. Sessizlik ve kayıtsızlık bir seçenek değildir. Sürekli uyanıklık olmadan barış olmaz. Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunuyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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