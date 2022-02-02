HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Yıllar sonra başlıyor... İlk uçak bugün İstanbul'a inecek

Son dakika: Yıllar sonra başlıyor... İlk uçak bugün İstanbul'a inecek

02.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları sonrası ilk uçuş gerçekleşecek. En son 2020'de yapılan uçuşlar, bugün Erivan-İstanbul uçuşuyla yeniden başlıyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan gelecek ilk uçak saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Son dakika: Yıllar sonra başlıyor... İlk uçak bugün İstanbul'a inecek

Son dakika haberine gör, Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan gelecek ilk uçağın saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Pegasus Havayolları uçağının ise 23.55'de İstanbul'dan Erivan'a ilk seferini gerçekleştirmesi planlanıyor.

SHGM'DEN AÇIKLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

SHGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat itibariyle Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar karşılıklı olarak başlıyor. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3'er kez yapılacak. 2 Şubat tarihinde yerel saatle 18:00'de Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan kalkacak 3F475 sefer sayılı Fly One Havayolları uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacaktır. Aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 20:40'da İstanbul Havalimanından Erivan'a hareket edecektir. Pegasus Havayolları'nın PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacaktır. PC551 sayılı dönüş seferi 06:50'de Erivan'dan kalkacak olup, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapacaktır."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildiErdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!
Anahtar Kelimeler:
Erivan Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

İlginizi Çekebilir

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.