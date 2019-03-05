HABER

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:28 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi'nde bir sokakta geri dönüşüm için toplanan çöp patladı. Olayda çöpleri toplayan anne ve kızı yaralandı.

Olay Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak'taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

gaziosmanpasada-patlama-1-_3352_dhaphoto1

Kaynak: DHA


PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var
Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa binada patlama

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Bahar Candan'ın paylaşımları olay oldu!

Bahar Candan'ın paylaşımları olay oldu!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şimdi yeni moda patlama, kim düğmeye bastıysa gene, ne amaçlıyorsa..:(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

Yabancı dil bilen bekçiler işbaşı yaptı

Yabancı dil bilen bekçiler işbaşı yaptı

Kediyi ezmemek izin direksiyonu kırdı, araç bu hale geldi

Kediyi ezmemek izin direksiyonu kırdı, araç bu hale geldi

Direksiyon başında baygınlık geçirince ortalık savaş alanına döndü!

Direksiyon başında baygınlık geçirdi, önüne geleni biçti!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Olay sonrası mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.