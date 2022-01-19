Son dakika: İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! AKOM'dan açıklama: Cuma akşamı geliyor, 4-5 gün sürecek

Son dakika: İstanbul hava durumu ve kar yağışıyla ilgili yeni açıklama geldi. Kar yağışının cuma gününden sonra il genelinde etkisini artırması bekleniyor. AKOM verilerine göre, cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" diye konuştu. İşte İstanbul'daki kar yağışı ve hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | İSTANBULLULAR DİKKAT! CUMA GÜNÜ SONRASI İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı... Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü yaptığı açıklamada “Bu seferki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürü'müzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞI 4-5 GÜN SÜRECEK

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: “Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz” dedi.

(DHA)

