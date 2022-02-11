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Son dakika: İstanbul merkezli dev operasyon! Aralarında kimler kimler var

11.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dolandırıcılıkla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika: İstanbul merkezli dev operasyon! Aralarında kimler kimler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 14 şüpheli suç üstü yakalandı. Bu şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı
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