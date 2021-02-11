Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Beklenen kar yağışı ile ilgili İstanbul Valiliği’nden bir son dakika açıklaması daha geldi. Valilik açıklamasında İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:



İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre “14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği” bildirilmiştir.

Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 10.11.2020 tarih ve 2020/2 Sayılı “Kış Tedbirleri Genelgesi” ile Valiliğimizin 12.10.2020 tarihli “Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler Konulu Genelge” ile uyarılmışlardır.