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  4. SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak (21 Haziran yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak (21 Haziran yurtta hava durumu)

21.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji bugün için İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 il için sarı uyarıda bulundu. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak (21 Haziran yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve rüzgar uyarısı geldi. İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı alarm verilen açıklamada kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızını İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 70 km'ye kadar çıkaracak. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

BUGÜN (21 HAZİRAN) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

32 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamon, Kayseri, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın Doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyinde, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğusu) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve İskenderun Körfez çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri ile Eskişehir'in kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Kars, Erzurum ve Erzincan ile Tunceli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul
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