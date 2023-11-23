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  4. Son dakika: İstanbul ve Bursa’da ‘Sokak Satıcısı’ operasyonu! 156 kişi yakalandı…

Son dakika: İstanbul ve Bursa’da ‘Sokak Satıcısı’ operasyonu! 156 kişi yakalandı…

23.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden ‘Narkogüç’ operasyonları ile ilgili son dakika bilgisini paylaştı. İstanbul ve Bursa’da ‘Sokak satıcısı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul ve Bursa’da ‘Sokak Satıcısı’ operasyonu! 156 kişi yakalandı…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı!

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.

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Her iki operasyonda;

  • 116.500 adet uyuşturucu hap
  • 42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)
  • 2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)
  • Muhtelif miktarda Skunk
  • 10 kilo 202 gram Metamfetamin
  • Muhtelif miktarda Esrar
  • Muhtelif miktarda Eroin
  • Muhtelif miktarda Kokain
  • 7 adet Tabanca
  • 1 adet otomatik tabanca
  • 3 adet Tüfek ve
  • çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.

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Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin…

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!"

Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyon
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