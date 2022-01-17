SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı (17 Ocak yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur, kar ve fırtına uyarısı geldi. Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarının yapıldığı açıklamada Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Rüzgarın hızını, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 60 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (17 OCAK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Van ve Hakkari için turuncu uyarı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve sakarya kıyılarında yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatylerinden itibaren kıyıları yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Göller yöresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Parçalı bulutlu





