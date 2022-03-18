SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

Son dakika: Kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi'nden yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat vererek uyardı: "Dışarı çıkmayın..."

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim Toplu taşıma araçlarını tercih edelim"

SON DAKİKA | MOTOKURYELERE 17.30'DAN SONRA YASAK

Öte yandan Vali Yerlikaya, motokuryeler için alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre saat 17:30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.





