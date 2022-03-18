SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

Son dakika: Kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi'nden yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat vererek uyardı: "Dışarı çıkmayın..."
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim Toplu taşıma araçlarını tercih edelim"
Öte yandan Vali Yerlikaya, motokuryeler için alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre saat 17:30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
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