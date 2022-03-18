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  4. SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

18.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saat vererek uyardı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim" dedi. Öte yandan saat 17:30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

Son dakika: Kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi'nden yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat vererek uyardı: "Dışarı çıkmayın..."

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim Toplu taşıma araçlarını tercih edelim"

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SON DAKİKA | MOTOKURYELERE 17.30'DAN SONRA YASAK

Öte yandan Vali Yerlikaya, motokuryeler için alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre saat 17:30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

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kar yağışı İstanbul son dakika haberi
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