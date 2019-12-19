Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Aralık 2018'de karara bağlanan 71 sanıklı "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten ceza dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, sanık Mehmet Bali'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmün ise aynı suçtan başka bir yerde derdest dosyasının bulunması ve burada etkin pişmanlık talebinin olması nedeniyle bozulmasına, yeniden inceleme yapılmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ceza dairesi, tutuklu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık İsa Karayiğit'in ise aldığı ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.