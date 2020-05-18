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  4. Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

İtalya'da son 24 saatte 99 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve 451 yeni vaka tespit edildi. İtalya'da toplam can kaybı 32 bin 7'ye yükselirken, toplam vaka sayısı 225 bin 886 oldu.

Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

İtalya 2 Mart tarihinden bu yana en düşük vaka sayısını, 9 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi.

İNGİLTERE'DE 160 CAN KAYBI DAHA

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

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