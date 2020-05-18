Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

\u0130talya 2 Mart tarihinden bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck vaka say\u0131s\u0131n\u0131, 9 Mart tarihinden bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck \u00f6l\u00fcm say\u0131s\u0131n\u0131 bildirdi.\n\u0130NG\u0130LTERE'DE 160 CAN KAYBI DAHA\n\u0130ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya y\u00fckseldi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sark\u0131nt\u0131l\u0131k yapt\u0131 diye... Korkun\u00e7 cinayet!Yolda y\u00fcr\u00fcrken ay\u0131 sald\u0131rd\u0131! Ne oldu\u011funu anlayamad\u0131Erkekler seksi her y\u0131l daha da fazla unutacak