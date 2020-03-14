HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! İtalya'dan sonra İspanya da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınıyor

Son dakika! İtalya'dan sonra İspanya da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

Son dakika! İtalya'dan sonra İspanya da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınıyor

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ülkede koronavirüs alarmı! Uçuş trafiği de etkilendiÜlkede koronavirüs alarmı! Uçuş trafiği de etkilendi
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İspanya Karantina

En Çok Okunan Haberler

İran sınırında 7 ceset bulundu

İran sınırında 7 ceset bulundu

İşte koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

İşte koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Bakan Pekcan açıkladı! Erişim engellenecek

Bakan Pekcan açıkladı! Erişim engellenecek

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

İşte koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
Son dakika! BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı

Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldılar

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Türk hemşireden dikkat çeken uyarı

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

Koronavirüs İtalya'da uçuş trafiğini de etkiledi

Ülkede koronavirüs alarmı! Uçuş trafiği de etkilendi

Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 611'e yükseldi

İran'da koronavirüs tablosu kötüleşiyor

Yunanistan'da koronavisüten ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

Yunanistan'da koronavisüten ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

Son dakika: Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak'ta ABD üssüne saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.