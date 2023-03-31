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Son dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını kurşunlayıp kaçtı! Polis olay yerinde, Akşener de yola çıktı

31.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar binanın penceresine isabet etti. Saldırganın olay yerinden kaçtı. Polis Merter'deki binada incelemede bulunuyor. Meral Akşener'in olay yerine doğru yola çıktığı öğrenildi. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Son dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını kurşunlayıp kaçtı! Polis olay yerinde, Akşener de yola çıktı

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti.

KURŞUN BEKLEME SALONUNA İSABET ETTİ

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi. Güvenlik kameraları inceleniyor.

Kaç el ateş edildiği bilinmiyor. Kurşunlardan biri bekleme salonu kısmına isabet etti. O merminin çekirdeği içerideki koltuğun yanında bulundu.

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SON DAKİKA: SİLAHLI SALDIRI SONRASI AKŞENER YOLA ÇIKTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan açıklama geldi. Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de binaya doğru yola çıktığı öğrenildi.

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(DHA)

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