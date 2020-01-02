Son dakika! İYİ Parti Libya tezkeresi kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye parti olarak ‘hayır’ oyu vereceklerini açıkladı. Akşener, “Türkiye’nin iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçmekten başka çaresi yoktur” dedi.

Partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulunan Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tezkere ile ilgili ziyaretini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Suriye deneyiminden yola çıkarak 2000 km uzaklıktaki Libya’da Türkiye iki gücün arasında arabulucu olması doğrudur ancak asker göndermesi, iç savaşta bir taraf olması doğru değildir. Başkanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Oy birliğiyle bu tezkereye İYİ Parti olarak ‘Hayır’ oyu vermeye karar verdik. Bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair ‘hayır’ oyu vereceğimizi söylemek isterim. Bütün bunların sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Çavuşoğlu’na ‘Çerçevesi nedir, bu ucu açık bir tezkere midir?’ diye sorduk. ‘Evet, ucu açıktır’ dedi. Bu tezkereyi Erdoğan’ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği bir tezkere olarak yorumladık. Allah bu milleti korusun.”



