Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den HÜDA PAR ve YRP yorumu! 'Terör örgütü' dedi, iki ay sonrasını işaret etti

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti'nin HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmesini yorumlayan Akşener, grup toplantısında sert ifadeler kullandı. "Mesela henüz kendisinin adaylığı kesinleşmemiş olmazsa da Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Şeyh Sait isyanı nedeniyle özür dileme var, andımızı kaldırmışlardı artık 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılarının silinmesi var, kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var" diyen Akşener, "İstediğiniz örgütü ittifakınıza katın, iki ay kaldı toptan emekli olacaksınız" açıklamasını yaptı.

Akşener'in açıklamasından satır başları:



O sene bu sene. 15 Mayıs'ta giderlerse gitsin diyenler çekip gidecek, doktorlarımız da baş tacı olarak burada kalacaklar. 15 Mayıs'tan itibaren mesleğinizi hak ettiğiniz koşullarda yapacaksınız. Önlüğünüzün beyazına asla ama asla çamur bulaştırmayacağız.

Bu düzende susanlardan, korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Sinan Ateş'i unutursam unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin.

'YEMİN OLSUN Kİ SİNAN ATEŞ'İ UNUTMAYACAĞIZ'

Sayın Erdoğan, Ayşe kızımıza söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı? Her şey ortada gün ortasında Ankara'nın ortasında işlenen cinayetin üzerinden 3,5 ay geçti. Suçlular gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Cinayetin failleri yakalandı ama ona yardım edenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan, arkandan dönen oyunlar karşısında bu kadar basiretsiz, korkak olma. Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın, korkma. Bu suikastın asıl katilleri kim açıkla. Her konuşmamda Sinan Ateş'i hatırlatacağım. Çevrilmek istenen düzeni kabullenmeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız.

AKŞENER'DEN HÜDA-PAR VE YRP YORUMU! 'İSTEDİĞİNİZ KADAR...'

AK Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladılar. İyice saçmalamaya başladılar. Hatırlayın 2019'da da tekrarlanan seçimlerde de aynısını yapmışlardı. Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor, hayırlı uğurlu olsun. Mesela henüz kendisinin adaylığı kesinleşmemiş olmasa da Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Şeyh Sait isyanı nedeniyle özür dileme var, andımızı kaldırmışlardı artık 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılarının silinmesi var, kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. İstediğiniz örgütü ittifakınıza katın, iki ay kaldı toptan emekli olacaksınız.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ VURGUSU

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri ortak noktada birleştirdik. Bu yol kazanmanın yoludur. Bugün ittifakımız daha güçlü ve sağlamdır. Cumhurbaşkanı Yardımcıları İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Acı reçetelerin sonuna geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında huzuru ve umudu yeniden yeşertmeye geliyoruz. Bugün değişime dair bir umut varsa kalfası da çırağı da ustası da İYİ Parti'dir. Biz geleceğiz ve insanımız mutlu olacak. O kutlu gün geldiğinde karar da yetki de milletimiz de olacak. Millet, haktan, adaletten yana olacak.



