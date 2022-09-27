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  4. Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den erken seçim açıklaması! 'Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim'

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den erken seçim açıklaması! 'Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim'

27.09.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 2023 seçimleri yaklaştıkça liderlerin açıklamaları dikkatle takip edilmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı. Erken seçim bekleyip beklemediği ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olması durumuyla ilgili de konuşan Akşener, "Aday olma hakkı mevcut." dedi.

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den erken seçim açıklaması! 'Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında soruları yanıtlıyor. Erken seçim bekleyip beklemediği sorusuna yanıt veren Meral Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, bir an evvel seçimin yapılmasını tercih edeceğini söyledi.

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Meral Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ERKEN SEÇİM BEKLİYOR MU?

Seçimi zamanında bekliyorum. Eskiden öngörebiliyordum fakat bu saray hayatı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını paralel bir dünyaya itti. Oradan davranış biçimlerini anlamakta biraz zorlanıyorum. Rasyonalite kayboldu. Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim, ekonomik şartlar daha da derinleşeceği için bir an evvel seçim olması halinde, biz iktidar olacağımıza inandığım için şartları daha düzenli hale getirmek açısından seçimin önce olmasını tercih ederdim. Ama öngöremiyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA NE DİYOR?

Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı masayı toplayan o. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Diğer liderlerin de mevcut. O masada bir tek kişi var o da benim, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'ben aday değilim' dedim. Aday değilim dediğim için pişman değilim.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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