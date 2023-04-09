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SON DAKİKA: İYİ Parti milletvekili aday listesi de belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş...

09.04.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Siyasette sıcak saatler! AK Parti'nin ardından İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi de belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman da Konya ve Hatay'dan aday oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İYİ Parti milletvekili aday listesi de belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş...

Son dakika haberi: İYİ Parti milletvekili listesini YSK'ya teslim etti, aday olacak isimler belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu! Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday oldu! Ahmet Yetim, Şanlıurfa 1. sıradan Eşref Fakıbaba Ankara 1. bölgeden, Turhan Çömez Balıkesir 1. bölgeden, Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge 1. sıradan Ünal Karaman Konya 1. sıradan Gökhan Zan Hatay 2. sıradan Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu!

İŞTE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

GÖKHAN ZAN DA LİSTEDE

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!
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