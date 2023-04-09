SON DAKİKA: İYİ Parti milletvekili aday listesi de belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş...

Son dakika haberi: İYİ Parti milletvekili listesini YSK'ya teslim etti, aday olacak isimler belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu! Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday oldu! Ahmet Yetim, Şanlıurfa 1. sıradan Eşref Fakıbaba Ankara 1. bölgeden, Turhan Çömez Balıkesir 1. bölgeden, Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge 1. sıradan Ünal Karaman Konya 1. sıradan Gökhan Zan Hatay 2. sıradan Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu!

İŞTE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Kürşad Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

GÖKHAN ZAN DA LİSTEDE

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

