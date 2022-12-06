Son dakika: İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı! Yumruklu kavga sonrası Meclis'e ambulans geldi, kalp pili detayı endişe yarattı...

Son dakika haberi: Bütçe görüşmelerinde bu sene de tansiyon yüksek. Dün akşamki kavganın ardından bugünde İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri Meclis'te birbirlerine girdi.

Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin HaberTürk'e konuşan muhabir Arzu Türkuçar, İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında bir atışma, tartışma yaşandığını söyledi.

Bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verildiğini aktaran Türkuçar, "Ne olduysa o sırada oldu" diyerek AK Parti Milletvekili Işık'ın İYİ Partili Örs'e yumruk attığını ifade etti.

"YUMRUKLAŞMA YAŞANDI"

Öte yandan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram ise Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin şunları aktardı:

"AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Öz arasında bir yumruklaşma yaşandı. TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dün de tansiyon çok yüksekti. Gece geç saatlere kadar yine yumruklaşma yaşanmıştı.

"SAKİN BAŞLAMIŞTI"

"Bugün saat 12’de genel kurul çalışmaları sakin başlamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda önce grup başkanvekilleri arasında bir yoklama tartışması yaşandı. Özellikle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında bir gerginlik yaşandı."

"ARKA TARAFA BUZLAR GİTTİ, MÜDAHALE YAPILDI"

"Tartışma bitti konuşmaya geçilecekken İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktı, tam o sırada Ümit Beyaz konuşmasına başlayamadı demek doğru olur. O sırada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Öz arasında yumruklaşma yaşandı. Tabii İYİ Parti grubu ile AK Parti grubu ayağa kalkıp genel kurulun ortasında karşı karşıya gelince tüm milletvekilleri de araya girmek için ayağa kalktılar. O anda aslında hem ayırmaya çalıştılar ancak o anda da yumruk atıldığını da söyleyebiliriz. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin sonrasında da arka tarafa buzların gittiğini ve bir müdahale yapıldığını aktarmakta da fayda var."

"HIZLA GELEREK İYİ PARTİ SIRALARINA YAKLAŞTI"

Zafer Işık AK Parti sıralarından hızla gelerek İYİ Parti sıralarına yaklaştı, burada da İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Öz ile aralarında yumruklaşma oldu. Pek çok milletvekili de şüphesiz ki bu anda tartışma çıkması ile birlikte hemen araya girmeye müdahale etmeye kalkıştılar ancak dediğimiz gibi bir yumruklaşma yaşandı. Yaşanan yumruklaşmanın ardından da buz kalıpları ile vekile müdahale edildi."

