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  4. Tartışma yaratan 'asgari ücret' sözleri! "Geçen sene 41 kilo alınabiliyordu" dedi ve ekledi: "Çok artış yok ama düşmemiş"

Tartışma yaratan 'asgari ücret' sözleri! "Geçen sene 41 kilo alınabiliyordu" dedi ve ekledi: "Çok artış yok ama düşmemiş"

06.12.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'deki bütçe görüşmeleri gergin geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşma gerçekleştirdi. Canikli, asgari ücretin 1 sene önceki alım gücüyle bugünü karşılaştırarak, "Geçen yıl asgari ücretli 41 kilo dana kuşbaşı alabiliyordu, şimdi 42 kilo. Çok artış yok ama düşmemiş." ifadelerini kullandı. Canikli'nin sözlerine CHP sıralarından tepkiler geldi.

Tartışma yaratan 'asgari ücret' sözleri! "Geçen sene 41 kilo alınabiliyordu" dedi ve ekledi: "Çok artış yok ama düşmemiş"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuştu.

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DOLAR/TL KARŞILAŞTIRMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Canikli, Meclis kürsüsündeki konuşmasında 2021 yılı ile 2022 yılını karşılaştırdı. TL/Dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulunan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"5 Aralık 2021'de asgari ücret kaç dolar satın alabiliyordu, somut. Bakalım. Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 2 bin 825 lira. Kur ne kadar? 13,72 lira. Dolayısıyla 5 Aralık 2021'de yani 1 yıl önce asgari ücretli 205.9 dolar satın alabiliyordu. Doların fiyatı da yükseldi, önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18,65 TL. Asgari ücret ne 5 bin 500 TL. Bugün ne kadar alıyor? 295 dolar arkadaşlar. Bir yıl önce asgari ücretli 205 dolar alırken, bugün tam 295 dolar alıyor. Dolar bazında artış yüzde 43."

Nurettin Canikli'nin TL/Dolar kuruna ilişkin sözlerine CHP sıralarından tepki geldi.

Öte yandan Canikli, kırmızı et fiyatlarına ilişkin olarak da konuştu.

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"ÇOK ARTIŞ YOK AMA DÜŞMEMİŞ"

Canikli geçtiğimiz yıl ile 2022 yılının karşılaştırmasını yaparak şunları kaydetti:

"Kırmızı ete bakalım. 1 yıl önce dana kuşbaşı etinin piyasa fiyatı 68 lira. Bugün 130 lira. 1 yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş."

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asgari ücret Nurettin Canikli

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