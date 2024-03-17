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  4. Son dakika | İzmir bu otelleri konuşuyor! Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı onlarcasının başını yaktı

Son dakika | İzmir bu otelleri konuşuyor! Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı onlarcasının başını yaktı

17.03.2024 08:47
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Son dakika haberi: İzmir'de düzensiz göç sorununu derinleştiren otellere cezası kesildi. Basmane'de KALKAN-15 operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o otellerle ilgili gelişmeyi ve operasyonların ayrıntılarını duyurdu.

Son dakika | İzmir bu otelleri konuşuyor! Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı onlarcasının başını yaktı

Son dakika haberi: Düzensiz göçmenlere konaklama sağlayan oteller için harekete geçildi. Çok sayıda otele işlem yapılıp para cezası uygulandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen ‘KALKAN-15’ Operasyonları’nda; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı” açıklamasında bulundu.

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"GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE"

Operasyonların devam edeceğinin sinyalini de Yerlikaya "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz" ifadeleriyle verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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