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  4. Son dakika: İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı!

Son dakika: İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı!

16.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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İzmir’de seyir halindeki metro, Bornova Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. İzmir Metro A.Ş. ise meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını ve kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir." denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir metro kaza
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