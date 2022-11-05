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  4. Son dakika: İzmir'deki tedirginlik sürerken bir deprem de Datça'da! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İzmir'deki tedirginlik sürerken bir deprem de Datça'da! AFAD'dan açıklama geldi

05.11.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin tedirginliği devam ederken Ege'de bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: İzmir'deki tedirginlik sürerken bir deprem de Datça'da! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Datça açıklarındaki deprem korkuttu. AFAD, depremin 15:20'de gerçekleştiğini açıkladı.

AYRINTILARI PAYLAŞILDI

AFAD'ın verilerine göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 61.27 km açıklarında gerçekleşti.

Saat 15.20'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.

İzmir'deki depremden acı haber geldi! İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İZMİR'DEKİ DEPREM KORKUTMUŞTU

Dün de İzmir'de 03.29'da meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulunmuş, evinin balkonundan atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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