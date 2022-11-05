Son dakika: İzmir'deki tedirginlik sürerken bir deprem de Datça'da! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Datça açıklarındaki deprem korkuttu. AFAD, depremin 15:20'de gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 61.27 km açıklarında gerçekleşti.
Saat 15.20'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.
Depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.
Dün de İzmir'de 03.29'da meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulunmuş, evinin balkonundan atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.