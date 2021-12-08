Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili Kabine üyelerine değerlendirmelerde bulundu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ilk kez kabine toplantısında yer aldı.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirildi. Stokçulara yönelik cezaların arttırılması konusu ele alındı, asgari ücret konusu görüşüldü. Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirildi.

TBMM'DEKİ KAVGA

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Devam eden bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Gerek komisyon, gerekse genel kurul aşamasında herkes düşüncelerini özgürce dile getirir. Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis’in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

"İLLA EDEP, İLLA EDEP"

Meclisi kafaları dumanlı arkadaşlarıyla olduğu ortam sanan bu zata Yunus Emre ile cevap vermek istiyorum, 'İlla edep, illa edep.' Ortaya koyacak projesi, vizyonu olmayanlar içlerindeki kini böyle dışarı yansıtıyor. Kimsenin evinde nasıl davrandığına karışmayız, ancak herkesi Meclis'in asaletine, izzetine, faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek bizim görevimizdir. Meclis Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinin hayırlısı ile tamamlanmasını bekliyoruz.

Bu vesile ile Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nebati'ye bir kez daha başarılar diliyorum. Kendisinin üstlendiği görevi, yeni ekonomi programımız doğrultusunda yürüteceğine inanıyorum.

KATAR ZİYARETİ

Katar ile beraber; siyasi askeri, ekonomik konuları kapsayan 84 mutakabat imzaladık. Yaptığıımız baş başa görüşmeler ardından askerlerimizi ziyaret ettik. BAE ile başlattığımız yeni dönemi daha da geliştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Adana'da bir petrokimya tesisinin de temelini atmıştık. Türkiye'nin kurtuluşunu kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Biz 19 yıldır, yolu ile, köprüsü ile, barajı ile sahip olduğumuz alt yapıyı işte bunun için inşa ettik. Biz 19 yıldır bunca okulu, bunda hastaneyi, bunca güvenlik sistemeni işte bunun için kurduk.

Dışardan aldığı destekle kendini millet iradesinden üstün gören bu zihniyet, her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır. Biz Türkiye siyasi, sosyal, askeri her alanda bölgesel güç haline gelsin diyoruz, bu zihniyet ülkemizi tüm iddialarından vazgeçirirek, eskiye döndürmek istiyor. Biz 'enflasyonu düşüreceğiz' diyoruz, bu zihniyet IMF reçeteleri dayatarak, Türkiye'nin boyunduruk altına sokmak istiyor.

"EKONOMİDE YAŞANAN DEĞİŞİMİ SAPTIRMAK İSTEYENLER VAR"

Ekonomide yaşanan büyük değişimi mecrasından saptırmak isteyenler var. Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileriye taşıyacağız. Büyüme rakamları çift haneye doğru gidiyor. Sanayi kapasitemizi geliştirirken düşük faiz ve dengeli kurla üretimi ileriye taşıyacağız. Her seferinde yarım kalan büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilmeyecektir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum."

AYRINTILAR GELECEK...



