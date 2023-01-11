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  4. Son dakika: Kaftancıoğlu davasında karar verildi! İletişim Başkanı Altun'a hakaretten yargılanıyordu

Son dakika: Kaftancıoğlu davasında karar verildi! İletişim Başkanı Altun'a hakaretten yargılanıyordu

11.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi. Kararın gerekçesi olarak suçun yasal unsurlarının oluşmaması gösterildi.

Son dakika: Kaftancıoğlu davasında karar verildi! İletişim Başkanı Altun'a hakaretten yargılanıyordu

Son dakika haberi: Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

GEREKÇE: SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI

Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.

(DHA)

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Canan Kaftancıoğlu

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