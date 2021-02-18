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Son Dakika: Kağıthane TEM'de trafiği kilitleyen kaza! (İstanbul trafiğinde son durum)

18.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Kağıthane TEM'de trafiği kilitleyen kaza! (İstanbul trafiğinde son durum)

Son dakika haberine göre Kağıthane TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

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TRAFİKTE SON DURUM

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü

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(DHA)

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