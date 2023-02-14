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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kritik kabine toplantısı! AFAD'ın Ankara'daki merkezinde başladı

SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kritik kabine toplantısı! AFAD'ın Ankara'daki merkezinde başladı

14.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD'ın Ankara'daki merkezinde toplandı.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kritik kabine toplantısı! AFAD'ın Ankara'daki merkezinde başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplandı. Toplantının tek gündemi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil AFAD merkez binası ev sahipliği yapıyor.

VİDEOKONFERANS ARACILIĞIYLA KATILACAKLAR

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katılacak.

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Toplantıda bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alınacak. Maddi yardımlar dahil depremzedelere verilecek desteklerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunulacak. 10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlananlar konuşulacak.

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Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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