SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya'dan da hissedildi

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi başta olmak üzere diğer ilçeler ve Malatya'da yaşayan vatandaşlar Kahramanmaraş depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Kahramanmaraş deprem açıklaması...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak açıklandı. Depremin Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde saat 18:23'te gerçekliği bildirildi.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.05 18:23:18 37.9128 36.6650 8.5 -.- 4.4 4.1 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.05 17:56:59 38.0487 37.6387 15.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.05 17:50:29 39.9582 26.9832 7.2 -.- 1.4 -.- UZUNALAN-CAN (CANAKKALE) İlksel

2023.10.05 17:33:24 37.8182 37.7582 5.6 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.05 17:24:45 38.3608 37.8177 5.0 -.- 2.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.05 17:05:48 38.2198 38.5910 1.7 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.05 16:59:19 38.4413 27.2027 6.8 -.- 2.3 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.10.05 16:54:06 38.1382 38.5593 5.3 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.05 16:37:06 38.1840 36.1768 23.3 -.- 1.5 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.05 16:04:14 37.9808 36.3498 20.8 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.05 15:50:34 41.1548 28.9915 0.0 -.- 1.3 -.- SARIYER (ISTANBUL) İlksel

2023.10.05 15:01:32 38.0803 36.0848 5.0 -.- 1.4 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.05 14:27:39 36.5505 27.7642 30.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.05 13:34:34 40.7473 31.5945 12.5 -.- 1.5 -.- BOLU İlksel

2023.10.05 13:14:06 37.9340 38.3357 14.7 -.- 1.7 -.- AGACKONAK-(ADIYAMAN) İlksel

2023.10.05 13:10:00 38.3140 37.1542 16.8 -.- 1.9 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.05 12:59:43 39.2732 29.6548 24.4 -.- 1.2 -.- EFELER-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2023.10.05 12:58:24 37.8607 36.2533 14.1 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.05 12:56:23 39.5205 29.3435 20.1 -.- 1.5 -.- SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2023.10.05 12:54:45 39.5520 29.3397 7.3 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2023.10.05 12:46:23 36.1502 36.1763 4.2 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel

2023.10.05 12:01:02 36.2752 33.7433 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.05 12:00:10 37.4375 40.2557 11.2 -.- 1.7 -.- YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) İlksel



