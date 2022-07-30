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  4. Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

30.07.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bugün Erzurum'da da 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI

Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş afad
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