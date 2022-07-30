Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 30.07.2022, 22:14:47 TSİ
Enlem : 37.4588 N
Boylam : 36.9535 E
Derinlik : 3.01 km
Detay : https://t.co/97FM3SRK6w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.
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