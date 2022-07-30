Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI

Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.

