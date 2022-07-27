SON DAKİKA | Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.38'te merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.3 km olarak kaydedildi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

AFAD ise yaptığı açıklamada depremin merkez üssünün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu olduğunu, 18.38'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.8 ve derinliğinin 3.64 km olarak kaydedildiğini duyurdu.



