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  4. SON DAKİKA | Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

27.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.38'te gerçekleşen depremin derinliği ise 3.3 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.38'te merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.3 km olarak kaydedildi.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

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AFAD ise yaptığı açıklamada depremin merkez üssünün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu olduğunu, 18.38'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.8 ve derinliğinin 3.64 km olarak kaydedildiğini duyurdu.


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