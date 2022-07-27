SON DAKİKA | Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.38'te merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 3.3 km olarak kaydedildi.
İşte depremin gerçekleştiği nokta:
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 27, 2022
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/WKOGiiGqvQ
27.07.2022, 18:38:41 TSİ
Büyüklük: 3.8,
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
AFAD ise yaptığı açıklamada depremin merkez üssünün Kahramanmaraş Dulkadiroğlu olduğunu, 18.38'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.8 ve derinliğinin 3.64 km olarak kaydedildiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Dulkadiroglu (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 27.07.2022, 18:38:42 TSİ
Enlem : 37.4630 N
Boylam : 36.9600 E
Derinlik : 3.64 km
Detay : https://t.co/xE2SfDRp7U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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