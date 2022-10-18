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  4. SON DAKİKA | Kapadokya'da balon kazası! İspanyol turistler kurtarılamadı, yaralılar var...

SON DAKİKA | Kapadokya'da balon kazası! İspanyol turistler kurtarılamadı, yaralılar var...

18.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada İspanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, iki İspanyol turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Kapodokya'da balon kazası yaşandı! Türkiye'ye tatile gelen iki İspanyol turist kaza sonucunda hayatını kaybetti. Valilik tarafından yapılan açıklamada üç kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedeninin beklenmedik ürzgar artışı olduğu ifade edildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA: NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA! 'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah 07:25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08:50’de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya balon kaza
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