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  4. Son dakika: Karabağ'da benzin depolama alanında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Karabağ'da benzin depolama alanında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

26.09.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika: Karabağ'da benzin depolama alanında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

HASTANELER ACİL DURUMA GEÇTİ

Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Karabağ

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