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  4. SON DAKİKA | Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! O isim yakalandı

SON DAKİKA | Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! O isim yakalandı

15.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 7 yıl önce Ankara’da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında yeni bir gelişme yaşandı. Suikastta tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S., polis tarafından Beylikdüzü’nde yakalandı.

SON DAKİKA | Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme! O isim yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da terör ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2016 yılında Ankara’da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın mahrem sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S., Beylikdüzü’nde yakalandı.

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SUİSTIN GEÇMİŞİ

"Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne gelen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi.

Kanlı eyleme yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, söz konusu iddianamede tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti. Söz konusu hücre sorumlusu, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından yakalanıp adalete teslim edildi.

DHA-İHA

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suikast Andrey Karlov

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