SON DAKİKA | 'Karşı taraf kazanırsa kaos...' Erdoğan-Destici görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Saat 14.00'de BBP Genel Merkezi'nde başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile bu yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partisinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından açıklama yapmadan genel merkezden ayrılırken, Destici kısa bir bir açıklama yaptı.

Destici'nin açıklamaları şöyle;

-Öncelikle Cumhurbaşkanımıza BBP’yi camiamızı bizleri ziyareti için teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde Cumhur İtttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konu başlığımız deprem bölgesiydi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları konuştuk. Sahada gördüklerimizi kendisi ile paylaştık.

Zaten ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bundan sonra da müstakilen bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede şu anda deprem mağduriyetleri yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarının tamamına yakını karşılanmış durumda. Devletimiz milletimiz orada çalışmalarını devam ettiriyor. Biz yine de gördüğümüz saha izlenimlerimizi kendileriyle paylaştık.

-İkinci gündem maddemiz de seçimdi. Seçime gidilirken toplumumuzun pek çoğunun talepleri var. Biz de milletimizin sesiyiz. EYT, taşeron sözleşmelilerin sesi olduk onlar kadrolarına kavuştu. Şu anda mağduriyet yaşadığını dile getiren kesimlerden taleplerden staj çıraklık mağdurları olsun KİT’lerde çalışan taşeron mağdurları olsun, 3600 ek gösterge bekleyenler, ücretli öğretmenler tarım danışmanları olsun bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de sayın cumhurbaşkanı ile paylaşma imkanımız olduğunu tekraren iletmek istiyorum.

"SEÇİMİ İLK TURDA KAZANACAĞIZ"

-Seçim içinde değerlendirmemiz oldu. Saha çalışmalarımızı da paylaştık. Kim ne derse desin, Cumhur İttifakı'mız birinci turda hem cumhurbaşkanlığını kazanacak hem çoğunluğu muhafaza edecektir.

ANKETLERDE SON DURUM

-Seçim sistemine göre tek listede diyelim ki 4 parti seçime girdik. Bu seçim sistemi elbetteki ortak liste altında seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Bize bir saat önce gelen son ankette Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 49-50 olarak gözüküyor. Bu daha da artabilir tabi.

"4 PARTİ KENDİ LİSTELERİNİ HAZIRLIYOR AMA..."

Şu anda 4 siyasi parti de kendi ayrı listelerini hazırlıyor. Şu andaki durum da biz de MHP ve YRP gibi 81 ilde kendi adaylarımızla girecek şekilde seçime hazırız. Ama şu da gerçek ortak liste altında seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor sistem. Şu anda somut bir durum yok ancak çalışmalar olmadığı anlamına gelmiyor. Her parti çalışma yapıyor.

"KARŞI İTTİFAK KAZANIRSA KAOS OLUR"

Biz BBP olarak açık ve net olarak söylüyoruz, karşı ittifakın seçimi kazanması halinde Türkiye'yi kaosa götüreceği endişesi yaşıyoruz. Bunun kaygısını yaşıyorum. PKK'nın sözcüleri bir genel başkanının temsilcileri gibi açıklama yapıyorlar. Bu masaya 7'li masa demek daha doğru olacaktır. HDP resmi olarak olmasa da fillli olarak masada olmuştur. Bu çok açık ve nettir.

-Özellikle Türk milletyetçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kırgınlıklar üzerinden yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanlarla yan yana durma zamanı değil. Kapımız tüm milletperverlere açıktır.



