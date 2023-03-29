SON DAKİKA | 'Karşı taraf kazanırsa kaos...' Erdoğan-Destici görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Saat 14.00'de BBP Genel Merkezi'nde başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile bu yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partisinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından açıklama yapmadan genel merkezden ayrılırken, Destici kısa bir bir açıklama yaptı.
Destici'nin açıklamaları şöyle;
-Öncelikle Cumhurbaşkanımıza BBP’yi camiamızı bizleri ziyareti için teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde Cumhur İtttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Güzel faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konu başlığımız deprem bölgesiydi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları konuştuk. Sahada gördüklerimizi kendisi ile paylaştık.
-İkinci gündem maddemiz de seçimdi. Seçime gidilirken toplumumuzun pek çoğunun talepleri var. Biz de milletimizin sesiyiz. EYT, taşeron sözleşmelilerin sesi olduk onlar kadrolarına kavuştu. Şu anda mağduriyet yaşadığını dile getiren kesimlerden taleplerden staj çıraklık mağdurları olsun KİT’lerde çalışan taşeron mağdurları olsun, 3600 ek gösterge bekleyenler, ücretli öğretmenler tarım danışmanları olsun bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de sayın cumhurbaşkanı ile paylaşma imkanımız olduğunu tekraren iletmek istiyorum.
-Seçim içinde değerlendirmemiz oldu. Saha çalışmalarımızı da paylaştık. Kim ne derse desin, Cumhur İttifakı'mız birinci turda hem cumhurbaşkanlığını kazanacak hem çoğunluğu muhafaza edecektir.
-Seçim sistemine göre tek listede diyelim ki 4 parti seçime girdik. Bu seçim sistemi elbetteki ortak liste altında seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Bize bir saat önce gelen son ankette Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 49-50 olarak gözüküyor. Bu daha da artabilir tabi.
-Özellikle Türk milletyetçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kırgınlıklar üzerinden yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanlarla yan yana durma zamanı değil. Kapımız tüm milletperverlere açıktır.