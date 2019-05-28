Son dakika kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme! Telefon kayıtları inceleniyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi teyit etti. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmalarına bugün başlandı. Bu arada aynı bölgenin daha önce tarandığı, kemik parçalarının sonradan o alana bırakıldığı üzerinde durulduğu bildirildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı üvey amca Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre, dün saat 15.30 sıralarında Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı.

Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışması yapılacak. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çamurcu, “Ormancılar cesedi bulmuş. Yol üstünde ilk önce ayakkabı ve elbise parçalarını bulmuşlar. Daha sonra da ceset parçalarına rastlamışlar. Durumu jandarmaya bildirmişler. Şimdi de bölgede önlem alındı. Aramalara devam edilecekmiş” dedi. 'KIYAFETLERİ AİLELERİ TEYİT ETTİ' Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Saat 15.30 civarında çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı” diye konuştu.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ Bulunan kemik parçalarının Adli Tıp'a gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için Adli Tıp'a gönderildi” şeklinde konuştu. KEMİKLER SONRADAN MI BIRAKILDI



Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor. Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi. ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.