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  4. Son dakika|Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir

Son dakika|Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir

10.05.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Muharrem İnce ile ilgili iddiaların sorulması üzerine sert bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir. Montajcılar iftiralar atarlar, Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız" dedi.

Son dakika|Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE 1'deki canlı yayında seçime ve gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette. Bir tarafta kadın erkek eşitliğini savunanlar, diğer tarafta kadını değersiz görenler var. Bir tarafta demokrasi isteyenler, diğer tarafta demokrasi isteyenler. Hayatın her alanında farklılaşmayı görebiliriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yoksulluğun buradan kaynaklandığını anlatıyoruz. Türkiye'nin yalnızlaştığını anlatıyoruz. Düne kadar hakaret ettiklerini kişinin ayağına gittiğini görüyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Bütün bunlardan çıkışın yolu sandık olacak. Her vatandaşımın pazar günü gidip oy kullanmasını ve sayımını izlemesini istiyoruz"

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"Gençler umduğumuzdan daha fazla siyasetin içinde. Baskıcı bir yönetim istemiyorlar. 5 milyon 300 bin genç gidip oy kullanacak. Bu çok önemli. Mutfaktaki yangını da en çok hisseden kadınlar. Gençler ve kadınlar iktidarı yolcu edecekler."

"TOPLUM BUNA İNANMIYOR, MATBAAYA PARAYI VERİP BASTIRIYORLAR"

(Kendi isimleri kullanılarak dağıtılan sahte afişler ve pankartlar hakkında) "Seçmen tahriklere kapılmıyor. El broşürleri dağıtılıyor. Sormak lazım bunlarda Allah inancı var mı, ahlak denilen bir şey var mı? Ama toplum artık buna inanmıyor.Matbaaya veriyorlar parayı bastırıyorlar."

"KİMSE MONTAJCILARA İNANMASIN, BU AHLAKSIZLIKTIR"

"Kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir. Montajcılar çıkarlar iftiralar atarlar, Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gücü vardır ama bu güç şu anda bastırılıyor. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman bunların kimler tarafından yapıldığını saptamanız kolaydır"

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Kemal Kılıçdaroğlu

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