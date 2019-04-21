Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. Kılıçdaroğlu, korumaları tarafından bir süre bir evde bekletildi. Güvenlik nedeniyle yaklaşık bir saat evde bekletilen Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

"KENDİSİ ŞU AN İYİ"



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi iyi şu anda yolda, Genel Merkezimize geliyor. Burada kendisini karşılayacağız. Yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini ortaya koydu." dedi.