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Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu saldırının ardından kalabalığın arasından bir eve götürüldü. CHP lideri daha sonra zırhlı araçla bulunduğu evden çıkarıldı.

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. Kılıçdaroğlu, korumaları tarafından bir süre bir evde bekletildi. Güvenlik nedeniyle yaklaşık bir saat evde bekletilen Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.

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'SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

"KENDİSİ ŞU AN İYİ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi iyi şu anda yolda, Genel Merkezimize geliyor. Burada kendisini karşılayacağız. Yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini ortaya koydu." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ŞİDDET TEPKİ VERME YÖNTEMİ OLAMAZ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

ADALET BAKANI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptıı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ANKARA VALİSİ: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz orada tedbirlerimizi aldık. Bu saat itibarıyla herhangi bir güvenlik tehlikemiz yok. Sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. İşlemler hem adli makamlarca hem de emniyet makamlarınca yürütülecektir. Kılıçdaroğlu ile henüz görüşmedim ama sağlığı ile ilgili herhangi bir problem var" ifadelerini kullandı.

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MANSUR YAVAŞ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’daki bir şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 483 yorum
ne kadar cahil insanlar orası siyaset yeri değil kaldı ki bu şehitlerin sebebi Kılıçdaroğlu değil ayrıştırma siyasetinin sonucu bunlar yazık
bu tur pravksiyonun olacağını bile bile oraya gidiyorsa en büyük pravaktor kilictar oğludur nasıl bir genel başkandır günlerdir sosyal medyadaki tepkileri buna iletmeyen danışmanları parti mensupları yazık güzelim ülkeme yazık
ülkemizin başı sağolsun ailesine sabır neden dileyemiyorsun orada siyaset yapılmıyor adamların ciğeri yanmış can acısı ile tepki göstermişler
Başta Erdoğan Süleyman Soylu olmak üzere herkesi terörist ilan eder millete yön gösterirse olacağı bu koltuk sevdası uğruna bu tavırlar yakışmıyor
şehitlerin sebebi diye tepki göstermiyor halk demir taşın cizgisini beğinip destekledikleri için tepki gösteriyor..
@selin215 siyaset yapmmiyorlar pkknin destekledigi partiyle is yapanlari pkknin sebep oldugu sehit cazesinde görmek istemiyorlar-..
Burada şehit ailelerine cahil diyen siyaset yerimi orasi diyenlerede allah aynisini yaşatsin inşallah sonra siyasetmi değilmi anca öyle anlarlar utanmazlar.!!
@selin215 CHP ip saadet hep hepsi Tuğluk un dediği gibi Kürdistan i patilerdir 4 sehit sonuc budur
Yazılacak ve söylenecek o kadar çok söz var da şehitlerimizi kullanırsan onlardan farkım kalmaz.
@selin215 kimmiş bu şehitlerin sırumkusy,başınızı kumdan çıkarmazsanız açıkta kalan yerinize düşman bişey yapınca sesiniz çıkmasın
@mehmet_dervis_1986 tam cahil insansin kardesim sen beddua etme herseyde bizim canimiz yaniyor ama senin gibi cahilane insanlar yazilani yanlis algiliyor tabi kapasite meselesi
neden acaba
yazık çok yazık bir taziyeyi bile siyasete alet ediyoruz.
tezgâh var... ıçişleri bakanı niye tedbir almamış hesap versin....
@nazmi_1963_snjko savagerh_2018 ibretlik bir yorum(neden acaba...) yazıp,cevap alma butonunu kapatmış,tek adamlık magandası ona bir sorum,çok küçük bir cevabım olacaktı izninizle: Tabutun başında Selfie çekilseydin?resmin altına da bu paylaştığın yorumu yazıp,Sosyal medyada paylaşsaydın amacını daha çok pekiştirmiş olurdun... Yazık :(...
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