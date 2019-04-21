Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. Kılıçdaroğlu, korumaları tarafından bir süre bir evde bekletildi. Güvenlik nedeniyle yaklaşık bir saat evde bekletilen Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.
'SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.
"KENDİSİ ŞU AN İYİ"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi iyi şu anda yolda, Genel Merkezimize geliyor. Burada kendisini karşılayacağız. Yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini ortaya koydu." dedi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ŞİDDET TEPKİ VERME YÖNTEMİ OLAMAZ
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.
ADALET BAKANI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptıı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
ANKARA VALİSİ: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK
Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz orada tedbirlerimizi aldık. Bu saat itibarıyla herhangi bir güvenlik tehlikemiz yok. Sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. İşlemler hem adli makamlarca hem de emniyet makamlarınca yürütülecektir. Kılıçdaroğlu ile henüz görüşmedim ama sağlığı ile ilgili herhangi bir problem var" ifadelerini kullandı.
MANSUR YAVAŞ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır" ifadelerini kullandı.
TBMM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’daki bir şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.
Kaynak: İHA
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