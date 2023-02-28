SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a 'çadır' çağrısı, Erdoğan'a 'helallik' tepkisi

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kızılay'a çadır çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik açıklamasına da tepki gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları;

Deprem dolayısıyla taşımacılık yapan şoförlere kimse teşekkür etmedi ama ben teşekkür etmek isterim. Deprem bölgesine ilk gidenler onlardı. En zor koşullarda gittiler. AFAD'ın ve Kızılay'ın çalışanlarına, yöneticileri değil, yürekten teşekkür ederim. Yerel yönetimler, her belediye başkanı elinden gelen çabayı gösterdi.

KIZILAY'A ÇADIR ÇAĞRISI

Çadır ihtiyacı hala var. Üçüncü kez gittiğimde ısrarla çadır istediler. Bir felaket gününde nasıl olur da Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum Kızılay çadır satar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum: Deponuzda kaç çadır varsa, satılmadık kaç çadır kaldıysa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir?

HELALLİK TEPKİSİ

Bakmayın ağladıklarına, ağlamıyorlar. Para dağıtarak insanları acaba yanımıza çekebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Para ile insanın iradesi satın alınır mı? En acılı günde sana para vereceğim denilir mi? İnsanlıktan çıkanlar yapar bunu ancak. İzlerken utanıyorum. 'İki günde bir şey yapmadık, helallik istiyorum' diyor. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Kast ettiniz, bilerek yaptınız siz. Büyük kısmı donarak öldü. Dünyaya basıldığı anda en geç 6 saat içinde ordumuzun ulaşamayacağı yer yok. Yaptırmadılar. İnsanların ölümünü beklediler. Göz göre göre, bağıra bağıra ölümü gördüler. İki koca gün geçecek, insanlar ölecek, 'Helallik istiyorum' diyeceksin. Kimin helalliğini istiyorsun? Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak hayatını kaybeden vatandaşlardan neyin helalliğini istiyorsun?

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Devlet dediğiniz kurum bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye vardır? Bir savaş çıkarsa ordu harekete geçecek. Savaş çıkmazsa hiçbir sorunumuz yok ama ordu savaş karşısında her an hazırdır. Devlet hastaneleri niye yapar? Bir hasta çıkınca baksın diye. Devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Bu iktidar yani enkazın altında kalan bu iktidar deprem konusunda efendim tahminleri yanlış olmuş. İstanbul'da bekliyorlarmış... Hayatımda bu kadar devlet geleneğinden uzak, devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyoruz.

'DEVLETİN KOLONLARINI KESTİLER'

Bu iktidar, sağlıklı, saat gibi çalışan devletin en temel kolonlarını kesti. Devletin direği adalettir, çürüttüler. Devletin kolonlarını keserseniz böyle bir tabloya mahkum olursunuz. En yetkin insanları kapının önüne koydular. Devlette liyakati değil, sadakati esas aldılar. Aksi düşünceyi mahkum ettiler, farklı düşünceye kulaklarını kapattılar.



