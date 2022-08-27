Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK açıklaması! 'Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü parti örgütünün suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar."

Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 27, 2022

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SPK TWEET'İ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SPK ile ilgili paylaşımda bulundu. Özdağ da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Adliyesi önünde suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapacağız. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin izinden giderek “Biz de yapacağız” demiş. Sevindik. Yavaş yavaş muhalefeti öğreniyorsunuz."

