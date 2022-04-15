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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Onun başarısı değil' dedi yanı başındaki Ekrem İmamoğlu bakın ne yaptı! Adaylık tartışması sürerken...

Son dakika: Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Onun başarısı değil' dedi yanı başındaki Ekrem İmamoğlu bakın ne yaptı! Adaylık tartışması sürerken...

15.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulunan CHP lideri, İmamoğlu'nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki cümlesinde İmamoğlu için kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Onun başarısı değil' dedi yanı başındaki Ekrem İmamoğlu bakın ne yaptı! Adaylık tartışması sürerken...

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun sözleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: YÜREKTEN KUTLUYORUM

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki cümlesi ise dikkat çekti.

"BAŞARI, KENDİSİNİN BİREYSEL BAŞARISI DEĞİL"

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"Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı." diyen Kılıçdaroğlu, "Hizmet İstanbul’a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu cümleleri söylediği sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kafasını sallayarak onay vermesi dikkat çekti.

kılıcdaroglu-ımamoglu

ADAYLIK İÇİN İSMİ GEÇİYORDU

CHP liderinin İmamoğlu'yla ilgili sözleri gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen İmamoğlu'na bir mesaj mı vermek istediği merak konusu oldu.

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